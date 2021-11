Een oud-medewerker van R. Kelly is door de rechtbank van New York veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor het bedreigen van een getuige in de zaak rond de zanger, melden diverse Amerikaanse media. Michael Williams stak de auto van de getuige in brand.

Met die actie hoopte Williams de getuige angst in te boezemen en ervoor te zorgen dat ze ervan af zou zien tegen Kelly te getuigen in een van de misbruikzaken die tegen hem liep.

De vrouw liet zich echter niet intimideren en deed haar verhaal in augustus. In de rechtbank vertelde het slachtoffer dat ze seksueel misbruikt was door Kelly en dat dat begon toen ze slechts zeventien jaar was. Mede door haar getuigenis werd de zanger schuldig bevonden en veroordeeld.

Williams zou niet de enige zijn geweest die een poging heeft gedaan getuigen te intimideren. Drie mannen werden in augustus vorig gearresteerd op verdenking van het beramen van verschillende plannen om mensen te intimideren, bedreigen en om te kopen om niet te getuigen. Een van die verdachten vertelde later in de rechtbank dat ook hij op zeventienjarige leeftijd seksueel misbruikt is door Kelly.