Pink heeft een heupoperatie achter de rug en moet de komende maanden revalideren. Naar omstandigheden gaat het goed met de 42-jarige zangeres, schrijft ze woensdag op Instagram.

De Amerikaanse vertelt dat ze zeven dagen geleden onder het mes ging.

"Het was een zware eerste week met veel tranen, koorts en pijn, maar mijn rots in de branding Carey heeft me erdoorheen gesleept", aldus de Cover Me In Sunshine-zangeres, die zegt goed te zijn verzorgd door haar echtgenoot.

"Inmiddels heb ik ook al wat trucjes geleerd die ik kan uitvoeren met mijn krukken", gaat Pink verder. "Ik zal volledig herstellen van deze operatie en daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik ben altijd erg onafhankelijk geweest, maar deze situatie heeft me geleerd dat het oké is om hulp te accepteren."