Shawn Mendes en Camila Cabello hebben na twee jaar besloten hun relatie te verbreken. Het stel maakt het nieuws zelf via sociale media bekend.

"Hé iedereen, we hebben besloten onze romantische relatie te stoppen, maar onze liefde voor elkaar als mens is sterker dan ooit. We begonnen als beste vrienden en dat zullen we ook blijven. We waarderen jullie steun, toen en nu", aldus de twee in een gedeelde verklaring in Instagram Story.

Cabello en Mendes namen in 2019 samen het nummer Señorita op, waarna geruchten over een romantische relatie ontstonden. De twee kenden elkaar toen al ruim vier jaar.

Na het begin van de coronapandemie besloten de twee samen te gaan wonen in Miami. Het stel heeft samen meerdere honden. Waar de dieren zullen gaan wonen hebben ze niet gezegd.