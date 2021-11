Tom Holland zegt van Zendaya, zijn tegenspeelster in Spider-Man: No Way Home, geleerd te hebben hoe je omgaat met roem.

"Het is zo goed voor mijn mentale gezondheid geweest om haar in mijn leven te hebben", vertelt de 25-jarige acteur aan GQ.

Volgens Holland is Zendaya een rolmodel voor jonge kinderen. "Als iemand naar haar toe komt voor een foto, kan dat altijd. Terwijl mijn eerste reactie altijd was: waarom praat je met me? Laat me met rust."

Hij leerde van de 25-jarige actrice dat roem ook een onderdeel van zijn werk is. Tegenwoordig lacht hij daarom op foto's, omhelst hij fans en doet hij meet-and-greets. "Ik moet mezelf er soms aan herinneren dat de rol van Spider-Man meer betekent dan gewoon werk. Er zijn kinderen die op school gepest worden en die halen vreugde uit het personage Spider-Man. En op het moment dat ze mij tegenkomen, bén ik Spider-Man."

Holland en Zendaya werden afgelopen zomer zoenend op camera vastgelegd. Over hun eventuele liefdesrelatie wil de acteur niet al te veel kwijt. "Een van de nadelen van roem is dat je bijna geen privacy meer hebt. Momenten die je met één persoon denkt te delen, worden ineens met de hele wereld gedeeld. Ik heb mijn privéleven altijd zoveel mogelijk voor mezelf willen houden, omdat mensen me toch al zoveel zien."