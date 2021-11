Olcay Gulsen is nationaal ambassadeur van UN Women en gaat zich nu ook als ondernemer inzetten tegen geweld tegen vrouwen. De presentatrice is nauw betrokken bij het onderwerp en ontvangt regelmatig persoonlijke berichten van slachtoffers van geweld in relaties. Ze probeert de slachtoffers ervan te overtuigen dat het ook anders kan.

Anderhalf jaar geleden maakte Gulsen voor Net5 Olcay & huiselijk geweld, waarin ze in gesprek ging met slachtoffers en daders. In het programma vertelde ze ook openhartig over haar eigen ervaringen: in haar jeugd werd haar moeder geslagen door haar vader. Sindsdien heeft het onderwerp haar niet meer losgelaten en zet ze zich actief in om meer bewustzijn te creëren.

Gulsen ontvangt op sociale media berichten van vrouwen die in dezelfde situatie als haar moeder zitten. De 41-jarige presentatrice probeert die vrouwen te helpen waar ze kan. "Ik ga met ze in gesprek en moedig ze aan de cirkel te doorbreken. Veel vrouwen worden al jarenlang mishandeld voor ze aangifte durven te doen."

De presentatrice weet uit eigen ervaring dat het kan helpen als iemand zegt dat het anders moet en kan. "Dus dat probeer ik duidelijk te maken in die gesprekken. Ik voel iedere keer een enorme trots als ze mij laten weten dat ze aangifte hebben gedaan, of het besef hebben: dit is de laatste keer dat ik wakker word in deze situatie."

"Mijn moeder vertelde mij, en dat brak echt mijn hart, dat zij altijd dacht dat dit hoorde bij vrouw zijn. Omdat het haar moeder ook was overkomen. Als je niet beter weet, doe je er niets aan, omdat je denkt dat dit nou eenmaal het leven is. Bewustwording is zo belangrijk, dat iedereen doorheeft: ik kan ook helpen. Want soms moet je juist van iemand die je niet goed kent, een wildvreemde of een buurman, horen dat het anders kan. Dan dringt het pas echt door."

'Ik wil ook echt iets doen, niet alleen maar erover praten'

Het contrast is groot: naast de persoonlijke verhalen in haar inbox, ontvangt ze ook veel vragen over welke make-up ze draagt en waar haar kleding vandaan komt. Het bracht Gulsen op een idee. "Ik wil ook echt iets doen voor vrouwen in gevaarlijke situaties, niet alleen maar erover praten. Daarom doneren we de hele omzet van Olcay Gulsen Beauty van 23 en 24 november aan de UN (Verenigde Naties, red.). Met iedere euro die vrouwen uitgeven helpen ze een andere vrouw, ik vond dat een mooi idee. En misschien halen we enkele tienduizenden euro's op, dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg, maar daarmee zijn wel weer vrouwen geholpen."

Het geld gaat onder andere naar zogenoemde One Stop-centra, waar slachtoffers van geweld terechtkunnen voor onderdak, medische en psychische hulp en waar ze trajecten kunnen starten om hun leven los van de dader op te bouwen. Aan de donateurs wil Gulsen concreet terugkoppelen wat er met hun geld is gebeurd. "Ik vind het heel belangrijk dat het geen eindeloze put is, dat je ziet waar het toe kan leiden. Vrouwen worden echt geholpen en zien: er is ook een leven na het geweld."

Gulsen is van plan nog veel meer te doen voor het onderwerp dat haar zo aan het hart gaat. Zo organiseert UN Women zondag 28 november, mits de coronaregels het toelaten, een demonstratie in het Westerpark waarmee aandacht wordt gevraagd voor de campagne tegen geweld tegen vrouwen. Daarnaast gaat ze met professionele visagisten langs bij een opvangcentrum bij haar om de hoek om het gesprek aan te gaan met de vrouwen die daar wonen en ze een make-over te geven. Uiteraard alleen als de coronarestricties dat toelaten. "Veel vrouwen zijn hun zelfvertrouwen volledig kwijt, ze verdienen het om dat weer terug te vinden."

Voor de KRO-NCRV gaat Gulsen aan de slag met een serie over femicide (moord op een vrouw van­we­ge het feit dat ze vrouw is) en partnergeweld, om nog meer verhalen een podium te kunnen bieden. Ze wil dat haar eigen verhaal dit keer minder aan bod komt. "Dat heb ik anderhalf jaar geleden behandeld en dat was heel fijn en mooi. Maar nu wil ik niet meer dat het om mij draait, ik wil er van een afstandje naar luisteren en met die mensen in gesprek. Mede door Olcay & huiselijk geweld kan ik dat nu beter. Ik denk dat het voor heel veel mensen kan helpen te praten over wat ze is overkomen."