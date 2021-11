Yolanthe Cabau heeft in haar column voor Grazia uitgebreid geschreven over de vele roddels die rondgaan over haar liefdesleven. Door roddelbladen en online roddelkanalen werd de actrice en presentatrice de laatste weken romantisch gelinkt aan diverse personen.

De laatste weken werden Donny Roelvink, Cabaus goede vriendin Yasmina en model Lentini Eersteling genoemd als mogelijke nieuwe liefdes voor de actrice en presentatrice. In haar column noemt ze alleen Yasmina specifiek.

Cabau wilde eigenlijk nooit ingaan op alle wilde verhalen over haar liefdesleven. "Maar er zijn verhalen die wel heel lang doorgaan, zoals nu de geruchten dat ik een relatie zou hebben met mijn vriendin Yasmina. De verhalen begonnen een paar maanden geleden en zijn helemaal hun eigen leven gaan leiden, dus besloot ik in mijn Grazia-interview toch maar uit te leggen dat ze niet meer dan een goede vriendin van me is."

Dat zorgde er echter niet voor dat de geruchten stopten: de roddelkanalen maakten ervan dat Cabau "eromheen draaide". "Het is bijzonder hoe zij vaak meer weten dan ik."

Cabau kan vaak wel lachen om de roddels, die volgens haar al ontstaan als ze even met iemand praat op een festival. "Soms kan ik er ook om lachen, maar het is niet leuk als er bijvoorbeeld wordt gesuggereerd dat er door jou een relatie kapot is gegaan."

De presentatrice verzekert de lezer dat ze het zelf zal vertellen als er inderdaad een nieuwe liefde in haar leven is. "Op het moment dat ik de ware liefde gevonden heb, ben ik de eerste die dat met de wereld deelt."