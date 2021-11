Drake en Ye hebben jarenlang lang ruzie gehad, maar daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. De rappers hebben elkaar ontmoet nadat Ye een week eerder een oproep had gedaan om de ruzie bij te leggen.

Er lijkt in ieder geval sinds mei 2009 sprake van oneindigheid tussen Drake en Ye, die destijds nog door het leven ging als Kanye West. De ruzie liep in 2010 hoog op toen Drake gezien werd met Amber Rose, de ex van Ye. Twee maanden later bleek het gedeelte dat Drake had gemaakt voor Ye's nummer All of the Lights niet te zijn gebruikt.

Ye deed een week geleden een oproep aan Drake om 9 december gezamenlijk op te treden tijdens een show in Los Angeles om aandacht te vragen voor de zaak van Larry Hoover. De man heeft een gevangenisstraf van zes keer levenslang gekregen omdat hij verdacht wordt van lidmaatschap van een zogeheten gang. Diverse bekende artiesten zetten zich in voor zijn vrijheid.

Ye heeft op Instagram een foto geplaatst van zichzelf, Drake en J Prince, waarbij hij het icoontje van een vredesduif gebruikt. Drake deelde een video waarin hij te zien is met Ye. Of de twee ook daadwerkelijk gepraat hebben over wat er al die jaren is gebeurd, is niet bekend.