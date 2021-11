De op 29 maart overleden Bibian Mentel gunde haar echtgenoot Edwin Spee een nieuwe liefde als die zich in de toekomst zou aandienen. Dat zegt ze in een interview met Helden, dat vlak voor haar overlijden is afgenomen.

Op de vraag of Mentel een afscheidsbrief aan haar partner zou schrijven en wat daar dan in zou staan, zei ze: "Ik zou Ed schrijven dat ik hoop dat hij me nooit vergeet, maar ook dat ik hem gun dat hij in de toekomst een nieuwe liefde vindt en dat dat dan oké is. Het zal niet meer gebeuren, maar ik kan me voorstellen dat ik me heel schuldig zou voelen als ik weer verliefd zou worden."

"Ik gun hem dat hij weer gelukkig kan worden, dat hij daar op een gegeven moment weer open voor gaat staan. Dat zou zo mooi zijn."

Volgens Mentel spraken zei en Spee vaak over dit soort onderwerpen. "En vaak heb ik hem gezegd: 'Lieverd, ik zou het heel fijn vinden als je weer iemand zou vinden.' Hij komt uit een familie van mensen die heel oud worden. Dan is het nog een heel eind, dus ik hoop dat hij weer gelukkig wordt en iemand vindt die hem liefde kan geven."

Spee heeft ondertussen ook weer een nieuwe relatie. Eind september maakte hij bekend iemand te hebben ontmoet met wie het goed klikt.

"Uit het niets liep Mandy enkele weken geleden mijn leven binnen. Vanaf de eerste seconde voelde het vertrouwd en het lijkt nog steeds alsof ze door jou is gestuurd. Niet alleen ik, maar ook Bella, Laila en Julian (de kinderen van Spee en Mentel, red.) hadden direct een klik", schreef Spee bij een foto van hem en Mentel op Instagram.