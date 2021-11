Drie personen die in maart vorig jaar betrokken waren bij een inbraak in het huis van Wibi Soerjadi, zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen van één tot meerdere weken. Eén persoon kreeg een werkstraf opgelegd en ook is een verdachte veroordeeld tot het betalen van een boete, zo werd dinsdag bekendgemaakt in de rechtbank van Almelo.

De rechter acht in het geval van verdachten John L. en George H. de inbraak niet bewezen, maar zij zijn wel schuldig aan opzetheling (iets bezitten of verkopen en weten dat de waar is buitgemaakt bij een misdrijf). L. krijgt een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk, en H. krijgt een celstraf van een maand.

Jeffrey O., Gana A. en Mahir S. worden schuldig bevonden aan schuldheling (bezitten of verkopen van waar waarbij wordt vermoed dat het is buitgemaakt bij een misdrijf). O. krijgt tachtig uur werkstraf, A. een boete van 400 euro en S. een gevangenisstraf van twaalf dagen, waarvan drie onvoorwaardelijk. De opgelegde straffen vallen lager of even hoog uit als de strafeis.

Soerjadi was ten tijde van de inbraak in Disneyland, waar hij met vrienden en familie zijn vijftigste verjaardag vierde. De inbrekers namen onder meer zijn paardenwagen, televisies, laptops en beddengoed mee. De pianist moest daardoor naar eigen zeggen op de bank slapen. De paardenwagen werd na een paar dagen weer teruggevonden.

Het misdrijf resulteerde voor Soerjadi in slaapproblemen. "Het is een heel naar idee dat er mensen in je huis zijn geweest", vertelde hij in gesprek met het AD. "Als je in de nacht wat hoort, dan ga je toch door je huis dwalen en rondkijken. Je slaapt maar half. Ze komen toch aan je veilige plekje."

De pianist overwoog zelfs te verhuizen, maar door de steun die hij ontving uit zijn omgeving zag hij daar uiteindelijk van af.