Glennis Grace is weer vrijgezel. De zangeres heeft geruchten dat haar relatie met gitarist Lévy Simon voorbij is maandag bevestigd in een Instagram Story van Ali B.

Ali B deelt beelden van de opnames van The voice of Holland, waarin de zangeres komend seizoen te zien is als een van de coaches. Als Grace in beeld komt zegt hij: "She is single again, zoals jullie hebben gelezen." Hoewel de zangeres eerst licht geïrriteerd reageert, bevestigt ze het daarna toch.

De 43-jarige Grace en de zestien jaar jongere Simon waren drie jaar samen voor hun relatie in oktober 2020 eindigde. Begin dit jaar maakten de twee bekend het toch weer samen te proberen, maar daar is nu een einde aan gekomen.

Simon is gitarist in de band van Grace. Of de relatiebreuk gevolgen heeft voor hun samenwerking, is niet bekend.