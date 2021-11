Mikayla, de tienjarige dochter van Rico Verhoeven en Jacky Duchenne, maakt het goed na een val van een klimrek waarbij ze haar rug brak. De ex van Verhoeven schrijft op Instagram dat hun dochter alweer naar school is geweest.

Duchenne schrijft in haar Instagram Story dat ze veel vragen heeft gekregen over de gebroken rug van hun oudste dochter. "Ze is op school gevallen van een klimrek. De eerste 48 uur waren verschrikkelijk voor ons tweeën, maar vooral voor haar. Ik kon alleen machteloos toekijken."

Inmiddels is het anderhalve week later en maakt Mikayla het goed. Ze is voor het eerst weer een halve dag naar school geweest.

Verhoeven heeft aan RTL Boulevard laten weten dat hij net in de Verenigde Staten was gearriveerd toen hij het nieuws hoorde. De kickbokser is daarop direct teruggevlogen.