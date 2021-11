André Hazes woont tijdelijk bij zijn moeder en volgt een therapie. Dat zegt Rachel Hazes in gesprek met de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. "André volgt therapie en het wordt nog een lange rit, maar op het einde komt alles goed. Dat weet ik zeker. Geef hem gewoon wat tijd."

Om wat voor therapie het gaat vermeldt Hazes niet.

De krant sprak de 51-jarige Hazes afgelopen zaterdag tijdens het evenement Vlaanderen zingt Hazes in Antwerpen. Zoon André kon niet bij het concert aanwezig zijn, omdat` hij met burn-out klachten kampt. Volgens Rachel baalt hij daar flink van.

"Want André keek echt uit naar deze concerten. Maar het gaat iedere dag een beetje beter met hem. Hij woont nu bij mij thuis en wordt heel hard verwend. Ik kook ook elke dag voor hem. Vaak stamppot met andijvie, zijn lievelingskost. Vol vitamientjes. Want dat heeft hij nu nodig. Vitamientjes, moederliefde en heel veel rust. Die vindt hij thuis. 'Het enige wat jij hier zelf moet doen, is kauwen', lach ik dan."

Hazes ging verder niet op de status van de relatie van haar zoon en Sarah van Soelen in, maar gezien de huidige woonplaats van André lijkt deze echt voorbij te zijn. Hazes en Van Soelen hebben de breuk zelf nog niet bevestigd.