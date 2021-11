Marilyn Manson zou in het verleden meerdere vrouwen kortstondig hebben opgesloten in een geluidsdichte ruimte genaamd Stoutemeidenkamer, zo valt te lezen in het Amerikaanse blad Rolling Stone.

Meerdere vrouwen herinneren zich in het blad urenlang voor 'straf' in de cel opgesloten te hebben gezeten. Ashley Morgan Smithline, een ex van de zanger die hem aanklaagt voor onder meer seksueel misbruik, beweert dat ze vaker werd opgesloten.

"Eerst vecht je ertegen maar daar geniet hij van. Ik leerde mezelf aan niet tegen te stribbelen zodat ik hem niet gaf wat hij wilde." Ashley Walters, de voormalige assistent van Manson, zegt dat haar oud-werkgever graag opschepte over het kamertje.

Een voormalig medewerker van de Amerikaanse artiest bevestigt de aanwezigheid van de desbetreffende ruimte in een appartement van de 52-jarige Manson (echte naam Brian Warner) in Hollywood. Hij zou echter nooit hebben gezien dat er vrouwen in die ruimte werden opgesloten.

Volgens TMZ zou Manson het bestaan van de ruimte de afgelopen jaren vaker hebben vermeld tijdens interviews. Sommige vrouwen, die de artiest ook van seksueel misbruik beschuldigen, bevestigen dat het dus niet alleen om shockerende uitspraken van hem gaat.

Vier beschuldigingen van seksueel misbruik

Manson wordt door vier vrouwen beticht van seksueel misbruik en geweld. Esmé Bianco, die in de serie Game of Thrones speelde, beschreef het vermeende misbruik in haar aanklacht tot in detail. Ze zegt door de zanger onder valse voorwendselen naar de Verenigde Staten te zijn gehaald en vervolgens te zijn opgesloten in een kamer waarin ze niet mocht eten of slapen.

De zanger zou haar daarnaast hebben volgestopt met drank en drugs, hebben geslagen, met een taser elektrische schokken hebben gegeven en meerdere keren per nacht hebben verkracht.

Manson ontkent alle beschuldigingen en schrijft dat ze onderdeel zijn van een vooropgezet plan om zijn carrière en leven te ruïneren. "De aanklagers liegen en willen misbruik maken van de #metoo-beweging. Ze hebben maandenlang samengewerkt om hun leugens op elkaar af te stemmen."