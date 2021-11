Raven van Dorst heeft nog nooit iemand zo dichtbij laten komen als hun huidige vriendin. In gesprek met LINDA. vertelt de presentator dat de relatie steeds vrijer wordt.

Van Dorst, die eerder dit jaar liet weten zich niet te identificeren als vrouw of man en daarom graag met die of hen wordt aangesproken, vertelt heel close te zijn met de vriendin die die vlak voor de coronacrisis leerde kennen.

"Closer dan ik ooit met iemand geweest ben. En dat is intens, ook omdat ze niet over zich heen laat lopen. Zij geeft me gewoon een grote bek als ze vindt dat ik normaal moet doen. Wat heel fijn is, want dat houdt me gegrond. Ik moet tegengas krijgen", aldus de presentator.

"Het voelt gewoon fucking goed. Ook omdat het steeds vrijer en opener wordt." Van Dorst en hun vriendin besloten al snel samen te gaan wonen, omdat zij in Berlijn woonde en ze elkaar anders niet konden zien door de coronacrisis. "Dan zit je dus wel direct op elkaars lip. We zijn echt in het diepe gesprongen. Vluchten kon niet meer."

De presentator, die van 2012 tot 2014 een relatie met Christina Curry had, zegt blij te zijn iemand te hebben ontmoet met wie alles bespreekbaar is. "Iemand die goed kan luisteren, die dingen open kan laten, die mij de ruimte geeft. En andersom."

Waarom gebruikt NU.nl hen voor non-binaire personen?

NU.nl gebruikt voortaan de genderneutrale voornaamwoorden hen en hun voor non-binaire personen. Non-binaire personen voelen zich niet man of vrouw of niet uitsluitend man of vrouw. In plaats van hij en zij wordt nu vaak hen gebruikt, zoals in deze context ook opgenomen is in de Van Dale. Omdat NU.nl voor iedereen wil schrijven en niemand wil uitsluiten, gebruiken we voortaan voor non-binaire personen het voornaamwoord hen. Eigenlijk is het net zoals het woord zij, dat je voor zowel één als meerdere personen kunt gebruiken. De context maakt duidelijk of we met hen één of meerdere mensen bedoelen. Bovendien maken we dan direct duidelijk dat iemand zich geen man of vrouw voelt.