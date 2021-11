Stefano Keizers is weer vrijgezel. De kleinkunstenaar maakt maandag op Instagram bekend dat zijn relatie met Ellis Kat voorbij is.

"We hebben alles geprobeerd om dit te voorkomen, maar uiteindelijk was er geen andere conclusie mogelijk dan deze hele nare", aldus de 34-jarige Keizers.

De kleinkunstenaar was lange tijd geheimzinnig over zijn relatie en het is niet bekend hoelang de twee precies samen waren. Keizers schrijft ervan te balen dat hij iets persoonlijks als zijn relatiebreuk nu moet delen.

"Maar zoals ik al zei: het is niet anders. Ik weet zeker dat Ellis een van de succesvolste vrouwen gaat worden die dit land ooit gekend heeft en ik zal altijd trots blijven op haar en op alles dat we samen hebben meegemaakt. Vroeg of laat zullen betere tijden ons omarmen", aldus de kleinkunstenaar.