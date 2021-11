De 95-jarige koningin Elizabeth is door haar rug gegaan en kon daardoor zondag niet aanwezig zijn bij een herdenkingsdienst. De Britse vorstin kwakkelt al enkele weken met haar gezondheid. Wat is er precies aan de hand?

Ze had er veel zin in, maar ruim drie weken geleden moest koningin Elizabeth op medisch advies een reis naar Noord-Ierland afzeggen. De dokter adviseert om een paar dagen rust te houden. Wat haar precies mankeert, wordt niet bekendgemaakt. Wel is ze een paar dagen daarvoor met een wandelstok gezien, die ze naar verluidt al zo'n acht jaar niet meer met zich meedroeg. Destijds was ze herstellende van een knieoperatie, maar onbekend is waarom ze de loophulp deze keer nodig heeft.

Kort daarop brengt Elizabeth een nacht door in het ziekenhuis. Gelukkig gaat het snel weer beter en kan ze naar Buckingham Palace om daar wat lichte taken te doen. Wederom wordt niet gedeeld wat de reden is voor haar ziekenhuisopname. Het zou gaan om een inleidend onderzoek, waarmee wordt gesuggereerd dat meer onderzoek nodig is.

De Britse premier Johnson deelt een dag na haar ziekenhuisopname dat de koningin alweer aan het werk is. Elizabeth zou weer aan haar bureau zitten. Een paar dagen later woont de koningin vanuit Windsor Castle een Zoom-vergadering bij. Werkbezoeken zitten er nog niet in: ze moet een receptie van de klimaattop in Glasgow afzeggen en neemt in plaats daarvan een videoboodschap op waarin ze de wereldleiders toespreekt.

Vanuit Windsor Castle woont de koningin een online vergadering bij. Foto: BrunoPress

De weken daarna blijft Elizabeth het op doktersadvies rustig aandoen. Ze voert geen officiële bezoeken uit tot half november, deelt Buckingham Palace eind oktober.

Een kleine week later lijkt het toch weer wat beter te gaan en mag Elizabeth per helikopter reizen naar haar landgoed Sandringham. Daar houdt ze zich bezig met de plannen voor Kerst, dat ze met haar familie op het landgoed gaat vieren. Na het weekend vliegt Elizabeth terug naar Windsor Castle.

Ondanks dat het naar verluidt goed gaat met de koningin, zijn mensen toch benieuwd hoe het staat met haar gezondheid. Zoon prins Charles geeft op 11 november helderheid. "Het gaat goed met haar", zegt hij tijdens een bezoek aan de Londense wijk Brixton.

Drie dagen later, op zondag 14 november, laat Elizabeth verstek gaan bij Remembrance Day, de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers in Londen. Het zou haar eerste publieke optreden zijn na haar ziekenhuisopname eind oktober. Maar de koningin heeft rugklachten en kan toch niet aanwezig zijn. Hoe het nu gaat met Elizabeth, is nog niet bekend.