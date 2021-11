Leontine Ruiters is weer aan het daten met haar ex-man Marco Borsato. De presentatrice vertelt aan LINDA. dat ze nu de man op wie ze ooit verliefd werd in hem terugziet.

"Ik zie echt een andere man. Of nee, eigenlijk zie ik weer de man op wie ik verliefd ben geworden. Hij is er weer", vertelt Ruiters, die begin 2020 na een huwelijk van meer dan twintig jaar scheidde van de zanger.

Het voormalig echtpaar verloor elkaar niet uit het oog en is sinds dit jaar weer aan het daten. Ruiters zegt dat het zowel vertrouwd als nieuw voelt. "Marco en ik zijn weliswaar gaan scheiden, dat betekent echter niet dat we niet meer van elkaar hielden. We hebben 24 jaar historie, samen drie kinderen grootgebracht. Hij woont nu in Alkmaar en we spreken regelmatig lekker samen af."

Ruiters zegt zich niet vernederd te hebben gevoeld door Borsatos affaire met pianiste Iris Hond. "Omdat het niet alleen met mij te maken heeft. Als ik me beledigd zou voelen, dan neem ik het aan. Maar het was ook zijn pijn, zijn verdriet."

Ruiters kwam Hond een keer tegen in de wc van een restaurant en spreekt van een vriendelijke ontmoeting. "Omdat ik het haar gun, en dat heb ik haar ook gezegd, dat ze een nieuwe liefde in haar leven vindt. Vrouwen die met getrouwde mannen gaan worden vaak bestempeld als gemeen, maar dat zijn ook mensen van vlees en bloed, die zijn onderweg misschien net zo de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt."