Adele heeft jarenlang geen enkel contact met haar vader gehad. De zangeres vertelde zondag aan Oprah Winfrey dat ze vlak voor zijn overlijden weer met hem in gesprek kwam.

In gesprek met de presentatrice vertelde Adele dat haar vader eigenlijk geen enkele rol in haar leven speelde toen ze kind was. "Ik had nul verwachtingen van mensen, omdat ik mezelf dat had geleerd door mijn vader. Hij was de reden dat het mij niet lukte mij volledig aan iemand te geven."

De laatste drie jaar van zijn leven kreeg de 33-jarige zangeres weer contact met hem, toen bleek dat hij heel ziek was. Adele ontdekte toen dat haar vader haar muziek amper kende; hij had alleen Hometown Glory, haar allereerste single, gehoord. "Hij had nooit iets anders van mij opgezet. Hij vond het te pijnlijk."

De zangeres vond het fijn als hij toch wat van haar hoorde en daarom speelde ze haar nieuwe nummer To Be Loved voor hem. Het nummer gaat over zijn afwezigheid en wat dat met haar gedaan heeft.

"Het was fantastisch, voor mij en voor hem. Ik denk dat hij het aankon omdat ik het zong en niet zei. Daarin lijken we op elkaar", aldus de zangeres.

Via Zoom heeft ze nog haar gehele laatste album, 30 (dat op 19 november uitkomt), voor hem kunnen spelen. "Zijn favorieten waren ook mijn favorieten, dat was zo bijzonder. Hij was trots op wat ik gedaan heb. Het heeft onze band geheeld en toen hij overleed (in april, red.), voelde het alsof die open wond eindelijk verdween."