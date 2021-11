Rico Verhoeven is momenteel in Los Angeles om een van zijn grote dromen waar te maken: een acteercarrière in Hollywood. Ondertussen traint de GLORY-kampioen ook nog steeds hard in de sportschool. Dit doet hij met niemand minder dan acteurs Mark Wahlberg en Mario López.

"Lekker getraind", schreef Verhoeven bij een foto op Instagram. "Met Mario López en Mark Wahlberg als onze persoonlijke trainer."

Wahlberg en Verhoeven zijn al langere tijd bevriend. De acteur en producent zou op veel van Verhoevens posts op sociale media reageren en hem willen helpen bij het waarmaken van zijn acteerdroom.

In Nederland heeft Verhoeven als acteur al wat titels op zijn naam staan. Zo was hij te zien als bodyguard in de serie Undercover en sprak hij de stem in van stier Ferdinand in de gelijknamige film.