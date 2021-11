Peter Heerschop was bang dat het niet meer goed kwam met Viggo Waas nadat hij eind maart werd gebeld dat zijn goede vriend en collega was getroffen door een herseninfarct. In de nieuwe aflevering van de podcast Dit Komt Nooit Meer Goed van Malou Holshuijsen en Roos Schlikker vertelt de cabaretier en schrijver voor het eerst over de periode na het infarct van Waas.

"Zijn vrouw belde op die maandagmiddag en zei: 'Het is heel slecht met Viggo, hij wordt nu met de ambulance naar het AMC gebracht. We moeten rekening houden met het allerergste'", memoreert Heerschop. De twee mannen kennen elkaar al vier decennia en traden ruim dertig jaar samen op met de groep Niet Uit Het Raam (NUHR).

Heerschop vertelt hoe hij met een klein gezelschap moest wachten in de wachtkamer. "Zijn trainer was erbij, hij was ingestort tijdens een training. Hij bleef maar zeggen: 'Ze waren er heel snel bij.' Daar hield ik mij maar aan vast. Ik zei: 'Vertel het nog maar een keer.'"

De operatie die Waas moest ondergaan duurde ruim een uur. "De ic-arts zei dat de ingreep goed verlopen was, maar we juichten niet. Want het gezicht van de verpleegkundige gaf daar geen enkele reden voor", aldus Heerschop.

De cabaretier kreeg weer enige hoop toen Waas zijn ogen opende en in de handen van zijn bezoek kneep. "Hij knikte, had zijn oog halfopen. Ik zei: 'Haal die buis uit zijn keel, hij heeft pijn!' We streelden zijn handen. Hij kneep in onze handen. Ik snap nu wat de uitdrukking 'je mag in je handjes knijpen' betekent", zegt Heerschop.