Loes van Delft, die samen met zanger Douwe Bob een kindje verwacht, ligt in het ziekenhuis vanwege Hyperemesis gravidarum, een ernstige vorm van zwangerschapsmisselijkheid en -braken. Dat laat ze zaterdag weten op Instagram.

"Nog nooit heb ik zo'n gemene fysieke tegenstander gekend. Toen ik kort na het zien van mijn positieve zwangerschapstest ernstig ziek werd, dacht ik: ah, dit hoort er vast bij, over een weekje ben ik weer de oude, schrijft de kunstenares bij een zwart-witfoto op Instagram, waarop ze in een ziekenhuisbed ligt.

Volgens Van Delft bleek het langer te duren dan ze hoopte. "Inmiddels meer dan acht maanden verder en ik zit nog in de gemene rollercoaster van Hyperemesis gravidarum."

De dertigjarige Van Delft is blij met alle steun uit haar omgeving. "Op momenten dat ik het niet meer aankon, fysiek en of geestelijk, heeft mijn familie me erdoorheen gesleept. Wat een respect en ongekend veel liefde heb ik voor hen, en van hen mogen ontvangen."