Dat er in de Videoland-documentaire over zijn leven ook flink wat kritiek op hem wordt geuit, is voor Ali B geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Hij zegt zaterdag in een interview met De Telegraaf dat het hem niet kwetst en dat het in sommige gevallen zelfs leerzaam is.

"Confronterend, maar mijn geluk hangt niet af van wat zij zeggen, het kwetst me niet", zegt de veertigjarige Ali Bouali.

In de documentaire wordt hij volgens de krant onder meer gelijkhebberig, chagrijnig, dominant, een ruziezoeker en een hyena genoemd. "Ik ben wat ik vandaag beslis dat ik wil zijn en dat is dat wat ik ben. Niet wat een ander van me zegt", reageert Bouali daarop.

Soms kan hij er zelfs van leren: "Ik ben bovengemiddeld direct en dat dat niet altijd in dank wordt afgenomen is leerzaam. Nu zeg ik het vriendelijker, of ik zeg niks en ga verder met mijn leven."

Persoonlijke ontwikkeling

Dat mensen zich op deze manier over hem dúrven te uiten, zegt volgens de artiest ook wel iets. "Het mooie is dat vriend en vijand zich veilig genoeg voelen om open over negatieve ervaringen met mij te kunnen praten. Dat stukje hield ik voor mezelf. Door hen dit te laten vertellen, stel ik me kwetsbaar op."

Fans van de rapper, programmamaker en The Voice-coach leren hem dit jaar via verschillende kanalen van een andere kant kennen. Behalve de genoemde documentaire is er ook een door hem geschreven zelfhulpboek: De Ali B-methode.

"Persoonlijke ontwikkelingsboeken van Nederlandse voorbeelden zijn er weinig", zegt hij. "Als iets er niet is, ligt daar voor mij de uitdaging. Ik vind het leuk om de lessen die ik van mijn fouten geleerd heb te delen. Ik praat graag vanuit mezelf, hoe ik dingen heb opgelost."