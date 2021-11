Britney Spears heeft vrijdagavond voor het eerst gereageerd op de beslissing van de rechter om een einde te maken aan haar curatele, waardoor ze al dertien jaar in haar doen en laten werd beperkt. Op Instagram schrijft ze dat dit "de beste dag ooit" is. "Goede God, ik hou zo veel van mijn fans, het is te gek."

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap had over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

John Zabel: de nieuwe curator over het financiële gedeelte van Britneys leven.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jamie Lynn Spears: jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys verloofde.

"Ik denk dat ik de rest van de dag ga huilen", schrijft de 39-jarige Spears. Achter haar bericht plaatst ze de hashtag #FreedBritney, verwijzend naar de #FreeBritney-beweging, een groep fanatieke fans. Met het voltooid deelwoord wil de zangeres benadrukken dat ze eindelijk weer vrij is.

De rechtbank van Los Angeles bepaalde vrijdag dat de curatele waar Spears dertien jaar onder leefde per direct beëindigd wordt. De zangeres mag weer zelf gaan beslissen over haar financiën en medische keuzes.

Eerder had Spears de rechtbank gesmeekt om na dertien jaar eindelijk een einde te maken aan de curatele. Ze was vrijdag zelf niet aanwezig in de rechtbank.

Dertien jaar lang was het Spears' vader die besluiten nam over haar leven: de zangeres mocht niet zelf bepalen over haar geld of medische keuzes. Zo vertelde ze in de rechtbank dat ze ook geen beslissingen mocht nemen over het krijgen van meer kinderen, doordat haar vader haar dwong een spiraaltje te houden.

Eind september maakte de rechtbank daar een einde aan door Jamie Spears als toezichthouder te verwijderen. Nu heeft de rechter dus bepaald dat Spears helemaal niet meer onder het toezicht van iemand hoeft te staan.

Britney Spears laat op haar Instagram weten erg blij te zijn met het besluit van de rechter. Foto: Instagram