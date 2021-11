Toen Sanne Wallis de Vries vanwege haar vijftigste verjaardag verschillende andere vijftigjarigen interviewde, kreeg ze dankzij Richard Krajick ineens een inzicht.

"Toen het interview met Richard Krajicek voor mijn boek was afgelopen, moest ik al mijn opnamespullen inpakken, wat voor mijn gevoel vreselijk lang duurde, awkward. Als je elkaar niet zo goed kent, dan vind ik babbelen nog moeilijker, dus ik begon maar over tennis", vertelt de cabaretière in Volkskrant Magazine.

Ze vertelde de oud-tennisser dat ze ook aan tennis doet. "Wat is je zwakke punt, vroeg hij. Mijn backhand is echt niet goed, antwoordde ik, maar soms geeft iemand hem ook heel raar aan. En toen zei hij: Weet je wat het is met tennis? Er is altijd een tegenstander."

"Nou, het was net alsof iemand een gordijn opendeed", gaat de cabaretière verder. "Oh ja, dacht ik. Er zijn natuurlijk altijd andere mensen, die andere dingen willen, en die ook willen winnen. Ik heb het niet aan hem laten merken, maar Krajick heeft me gewoon het inzicht van mijn leven gegeven."