Acteur Paul Rudd, die afgelopen week door het blad People werd uitgeroepen tot meest sexy man van 2021, heeft naar eigen zeggen weinig met roem.

"Als ik aan mezelf denk, zie ik mezelf vooral als echtgenoot en vader", zegt de 52-jarige acteur tegen People.

"Als ik niet aan het werk ben, ben ik bij m'n gezin", aldus Rudd, die achttien jaar geleden trouwde met Julie Yaeger. Samen kregen ze twee kinderen: Jack en Darby. Hun zonen zijn nu zeventien en twaalf jaar oud.

Rudd had in zijn carrière onder meer een belangrijke bijrol in Friends en is momenteel te zien in serie The Shrink Next Door op Apple TV+. Toch denkt hij dat vooral de kleine dingen in het leven hem zullen bijblijven. "Van zulke momenten maak ik altijd een mental note."