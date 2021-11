Oranje-sterspeelster Lieke Martens (28) en Sparta Rotterdam-keeper Benjamin van Leer (29) gaan trouwen, zo heeft het koppel vrijdag op Instagram bekendgemaakt. De twee zijn ruim drie jaar bij elkaar.

"Een miljoen keer 'ja'", schrijft Martens bij een foto waarop het aanzoek te zien is. Ook de doelman deelt op zijn account een foto van het moment. "Gelukkig zei ze ja."

Martens speelt sinds 2017, het jaar waarin ze Europees kampioen werd met de Oranjevrouwen én tot beste speelster ter wereld werd verkozen, voor FC Barcelona. Met haar club veroverde ze in mei van dit jaar de Champions League.

Van Leer debuteerde in 2013 als prof in het beloftenelftal van PSV en stond tussen 2017 en 2020 onder contract bij Ajax, waar hij één keer meedeed in het eerste elftal. Vorig jaar vertrok hij naar Sparta, waar hij reservekeeper is.

In maart 2018 werd bekend dat de relatie van Martens met haar vriend Kevin na zeven jaar op de klippen was gelopen. Haar ex was na haar transfer van het Zweedse Rosengard naar Barcelona meeverhuisd naar Spanje, maar daar ging het mis tussen de twee.

Een paar maanden daarna was duidelijk dat Martens en Van Leer een stel zijn.