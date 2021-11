Fotograaf William Rutten raadt zijn kinderen af hetzelfde beroep als hun vader uit te gaan oefenen. Dat vertelt de 51-jarige Rutten, onder meer bekend als jurylid van het RTL-programma Het Perfecte Plaatje, in de podcast De 10 van... met Lex Gaarthuis.

"Ik zal heel eerlijk zijn. Als mijn zoon nu zou zeggen dat hij fotograaf wil worden, zou ik het hem echt afraden, want de prijzen voor foto's kelderen als een achterlijke", aldus Rutten.

Volgens de fotograaf is het eigenlijk niet meer mogelijk om nog van die verdiensten te leven. "En dat is gek, want er wordt meer beeld gebruikt dan ooit."

Met zijn vrouw Sarah heeft hij twee zoons. Als zij toch een carrière in de fotografie najagen, raadt hij ze aan een tweede vak erbij te kiezen. "Ik zie heel veel collega's die maar net kunnen rondkomen."

Dat hebben fotografen ook een beetje zelf gecreëerd, vindt Rutten. "Want ze laten al die prijzen maar kelderen en gaan overal maar in mee. Op een gegeven moment zit het op zo'n bodem dat je niet meer terug kan. Mensen moeten dan meerdere opdrachten op een dag doen om te kunnen leven. Ik vind dat een slechte zaak."