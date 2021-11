De rechtbank van Los Angeles heeft vrijdag bepaald dat het curatorschap waar Britney Spears nu dertien jaar onder leeft, beëindigd wordt. De zangeres mag weer zelf gaan beslissen over haar financiën en medische keuzes.

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap had over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

John Zabel: de nieuwe curator over het financiële gedeelte van Britneys leven.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jamie Lynn Spears: jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys verloofde.

"Bij deze is vanaf vandaag het conservatorschap van Britney Jean Spears beëindigd", aldus rechter Brenda Penny. Na de uitspraak brak er gejuich uit onder de hondenrden fans die zich buiten de rechtbank hadden verzameld.

Spears had de rechtbank gesmeekt om na dertien jaar eindelijk een einde te maken aan haar curatorschap. Ze was vrijdag zelf niet aanwezig in de rechtbank.

Haar advocaat Mathew Rosengart zei vrijdag dat "het nu de tijd is om een volledig einde te maken aan haar ondertoezichtstelling". Hij benadrukte bij de rechter dat er "een vangnet" is opgezet om Spears te helpen bij de transitie naar weer een normaal leven.

Spears reageerde vrijdagavond via Instagram opgelucht op het nieuws. Op het sociale netwerk schrijft ze dat dit "de beste dag ooit" is. "Goede God, ik houd zoveel van mijn fans, het is te gek."

Vader bepaalde dertien jaar alles voor Spears

Dertien jaar lang bepaalde Spears' vader over haar leven: de zangeres mocht niet zelf bepalen over haar geld en vertelde in de rechtbank dat ze ook geen beslissingen mocht nemen over het krijgen van meer kinderen doordat haar vader haar dwong een spiraaltje te houden. Eind september maakte de rechtbank daar een einde aan door Jamie Spears als toezichthouder te verwijderen.

John Zabel werd aangewezen als tijdelijke nieuwe curator over het financiële gedeelte, Jodi Montgomery was al langer medeverantwoordelijk voor medische keuzes. Na de beslissing van de rechtbank om Jamie Spears uit zijn taken te ontzetten vroeg hij de rechtbank om het curatorschap zo snel mogelijk helemaal op te heffen. In eerste instantie wilde hij nog een geldbedrag ontvangen, maar daar zag hij later van af.

Geen van de betrokken personen maakte vrijdag bezwaar tegen het opheffen van het curatorschap.

Op 8 december zal de zangeres overigens wel opnieuw voor de rechter moeten verschijnen: dan wordt er over het financiële gedeelte van het curatorschap gesproken en besloten.