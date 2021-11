Paris Hilton heeft Carter Reum donderdag haar jawoord gegeven. Ze deelt op Instagram een foto waarop ze te zien is in haar trouwjurk.

"Mijn voor altijd begint nu", schrijft Hilton op het sociale medium. De ceremonie vindt plaats in Holmby Hills in Los Angeles. Dat het jawoord nu gegeven is, betekent niet dat de festiviteiten ook zijn afgelopen. Hilton kondigde eerder al aan dat haar trouwerij een feest van drie dagen zou worden, waarop ze tien verschillende jurken zal dragen.

Hilton gunt haar volgers ook een kijkje bij haar huwelijk. Samen met Reum is ze te zien in de realityserie Paris In Love, waarin ze worden gevolgd in de aanloop naar de bruiloft. Ook van de ceremonie zelf zullen beelden te zien zijn.

De veertigjarige Hilton heeft sinds eind 2019 een relatie met de eveneens veertigjarige Reum. Ze maakten in februari bekend verloofd te zijn.