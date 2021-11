Dries Roelvink heeft een boek geschreven over zijn eigen leven: 45 hoofdstukken schreef hij zelf. Dat deed hij allemaal met één vinger, want het boek werd gemaakt op zijn telefoon.

"Ik heb nooit een typediploma gehaald en een computer heb ik niet", aldus Roelvink in gesprek met De Telegraaf. "Dus dit was de enige oplossing. 45 hoofdstukken, toch minstens twee uur per hoofdstuk, en dan wil je nog weleens wat veranderen. Over de honderd uur werk zit er zeker in."

Roelvink kondigde het boek in april al aan en maakte toen ook bekend dat hij niets wilde achterhouden. De zanger is dan ook open over zijn eigen liefdesleven en over het moment dat zijn zoon Dave betrokken was bij het verspreiden van privébeelden en de verdenking van betrokkenheid bij diefstal in 2014.

Uitgebreid vertellen over zijn optredens doet hij niet. "Nee, dat is toch niet leuk om te lezen? Ik gaf een concert en ik maakte een nieuw album. Dat is gewoon mijn werk. Nee, het gaat om alles wat er daarachter gebeurt, wat je meemaakt en wie je leert kennen."