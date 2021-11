Prins Charles heeft fans van de Britse koningin Elizabeth donderdag gerustgesteld. "Het gaat goed met haar", zei de Britse troonopvolger tegen mensen die hem tijdens een bezoek aan de Londense wijk Brixton kwamen begroeten.

In een filmpje dat Britse media delen, is te zien dat Charles een praatje maakte en handen schudde met de vele mensen die hem wilden zien.

Bezorgde aanwezigen vroegen hem naar de gezondheid van zijn 95-jarige moeder die het volgens haar artsen rustiger aan moet doen. De koningin is nu op Windsor Castle.

Komend weekend maakt ze wel haar opwachting tijdens het Britse Festival of Remembrance, de dodenherdenking. Haar bezoek aan de anglicaanse kerk van dinsdag is wel afgelast.

De zorgen over de gezondheid van koningin Elizabeth ontstonden toen ze vorige maand twee buitenlandse bezoeken moest afzeggen om rust te nemen. Ook lag ze even in het ziekenhuis.

Buckingham Palace heeft niet bekendgemaakt wat de koningin mankeert, maar liet wel weten dat ze het goed maakt. Lichte taken dichter bij huis mag ze van haar artsen wel uitvoeren.