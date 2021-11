Adele neemt de gesprekken die ze met haar zoon voert wanneer ze hem naar bed brengt geregeld op. De zangeres vertelt aan Rolling Stone dat de opnames haar geruststellen als ze die op een later moment beluistert.

Adele, die op 19 november haar vierde album 30 uitbrengt, vertelt dat ze de conversaties met de nu negenjarige Angelo begon op te nemen toen ze kampte met angsten.

"Het was niet vol te houden", zegt Adele over deze periode. "Als ik me weer ernstig zorgen begon te maken over iets dat ik wel of niet tegen hem had gezegd, kon ik het gewoon even terugluisteren en denken: oké, het zit wel goed."

Adele beseft nu dat de druk die ze voelde om haar zoon niet teleur te stellen ook voortkwam uit wat de samenleving verwacht van moeders. "Ik was emotioneel gezien misschien niet altijd helemaal aanwezig, maar ik was er altijd voor Angelo." Ze hoopt hem met het album te kunnen laten zien dat ook zij worstelt met pijn en verdriet.

De zangeres gebruikte enkele van de gesprekken met haar zoon voor het nummer My Little Love, dat op het album 30 staat. In het liedje richt ze zich tot haar zoon en zingt ze dat "mama nog veel te leren heeft". Ook is te horen dat Angelo lastige vragen stelt over haar scheiding. "Ik hou van je vader, omdat hij me jou heeft geschonken", zegt ze over Simon Konecki, van wie ze in 2019 scheidde.