Astrid Joosten zegt altijd nee als ze gevraagd wordt mee te doen aan een spelletje of een quiz op televisie. De presentatrice van 2 voor 12 heeft niet de behoefte om op die manier op televisie te verschijnen, vertelt ze in NOUVEAU.

"Als je op televisie wilt, heb je natuurlijk wel een zekere mate van ijdelheid, maar daarbinnen kun je nuanceren. Zo zit ik nooit in spelletjes of quizzen", aldus Joosten (63) in gesprek met het tijdschrift.

"Simpelweg omdat ik het niet nodig heb, ik hoef mezelf niet te verkopen. Daarbij wil ik beoordeeld worden op mijn vak en niet op hoe ik mezelf exploiteer als bekende Nederlander."

Joosten sluit niet uit dat ze vanwege die houding het imago heeft afstandelijk te zijn. "Wellicht, ik hoor het vaak. Maar ik vind dat helemaal niet erg. In mijn inner circle zullen ze me eerder warm noemen en nooit afstandelijk."

De presentatrice heeft een grote groep vriendinnen met wie ze van alles samen doet. Er is ook een 'televisieclubje', met Caroline Tensen, Anita Witzier, Karin Bloemen, Irene Moors en Angela Groothuizen. "Ja, wij eten geregeld samen en bespreken dan alle dingen die we tegenkomen in het wereldje. Dat is heerlijk, want we begrijpen elkaar."