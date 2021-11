Meghan Markle en haar man, de Britse prins Harry, hebben toch hun medewerking verleend aan de biografie Finding Freedom. De hertogin van Sussex, die voorheen steevast bleef ontkennen dat dit het geval was, heeft woensdag in een schriftelijke verklaring aan de rechtbank laten weten dat ze dit was "vergeten".

De verklaring werd voorgelezen in het hoger beroep van uitgeverij Associated Newspaper Limited (ANL), die eerder dit jaar werd veroordeeld voor het schenden van de privacy van Markle door een persoonlijke brief van de hertogin aan haar vader te publiceren.

Markle heeft laten weten dat de voormalige perschef van het stel gesprekken met de auteurs van het boek heeft gevoerd en dat zij hem heeft verteld wat hij moest zeggen. De hertogin biedt er in haar verklaring excuses voor aan dat ze eerder in de rechtbank heeft verklaard dat zij en Harry niet hadden meegewerkt aan Finding Freedom. Ze hield naar eigen zeggen niet bewust informatie achter en stelt dat ze het zich niet meer kon herinneren.

De medewerking van Markle aan het boek is een belangrijke troef in de zaak van de uitgeverij. Die heeft altijd volgehouden dat de hertogin haar recht op privacy heeft verspeeld door haar staf en vrienden gesprekken te laten voeren met de schrijvers van Finding Freedom. Dat hebben Meghan en Harry altijd ontkend, maar waren ze - volgens de hertogin - dus vergeten.

Volgens Britse media kan dit ertoe leiden dat er toch een rechtszaak komt, waarin ook Meghan en prins Harry worden gehoord.

Krant hoeft nog geen excuses aan te bieden

Een rechter bepaalde begin dit jaar dat de Mail on Sunday op de voorpagina een verklaring moest plaatsen met verontschuldigingen aan de hertogin. De rechter stelde vast dat met de publicatie van een veelbesproken brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in 2018 haar privacy is geschonden. Ook is inbreuk gemaakt op haar auteursrecht, omdat in een reeks artikelen een groot en belangrijk deel van de brief werd gepubliceerd.

Zolang de juridische procedure nog loopt, hoeft de Mail on Sunday nog geen excuses te plaatsen. Markle stuurde de handgeschreven brief aan haar vader, met wie ze nauwelijks nog contact heeft, na haar huwelijk in mei 2018. Daarin smeekte ze hem niet meer in de media over haar te praten en schreef ze onder meer dat hij haar hart in een miljoen stukjes had gebroken.

Het hoger beroep duurt nog tot en met donderdag. Daarna moet blijken of er een rechtszaak of nieuwe hoorzitting komt, of dat Associated Newspaper toch weer ongelijk krijgt.