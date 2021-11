Benedict Cumberbatch moest voor zijn rol in de film The Power of the Dog zo veel roken dat hij drie keer een nicotinevergiftiging opliep tijdens de opnames. Dat vertelt de acteur in een interview met Esquire.

De 45-jarige acteur speelt in de western de kettingrokende rancheigenaar Phil. Voor zijn rol leerde hij banjo spelen, hielp hij bij het castreren van een stier en waste hij zich niet al te vaak. Ook ging hij tegenspeelster Kirsten Dunst, aan wie zijn personage in de film een hekel heeft, volledig uit de weg.

Net als Phil draaide hij zijn eigen sigaretten met één hand en rookte hij flink. "Dat was heel zwaar. Shag roken, take na take. Ik liep drie keer een nicotinevergiftiging op. Als je veel moet roken, is dat echt verschrikkelijk."

In hetzelfde interview vertelt Cumberbatch dat hij acteren niet per se zwaar vindt. "Ik heb niks waar ik het mee kan vergelijken, dus ik weet het eigenlijk niet. Ik geniet van de uitdagende kant ervan, dus ik kan niet zeggen dat ik het zwaar vind. Acteren is een genot, ik denk dat elke acteur dat kan beamen."