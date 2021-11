Rogier Smit, bekend van het voormalig televisieduo Frank en Rogier, heeft beslag gelegd op de bankrekening van zijn ex-partner. RTL Boulevard meldt woensdag dat dit beslag door de rechtbank is opgeheven.

Volgens Frank Jansen zou Rogier bang zijn dat zijn voormalig partner een deel van zijn geld zou wegsluizen.

Na afloop van de rechtszaak zou Rogier Frank hebben uitgescholden. Rogier was volgens Boulevard niet bereikbaar voor commentaar.

Het is niet de eerste keer dat Rogier en Frank voor de rechter staan. Eerder sleepte Rogier zijn ex-partner voor de rechter om een omgangsregeling af te dwingen met hun hond Coco. De rechter besliste dat het dier bij Frank mag blijven wonen, maar dat Rogier de hond twee keer per week mag ophalen.

Duo was in 2009 voor het eerst op televisie

In 2009 werden Frank en Rogier voor Bij ons in de PC gevolgd in het dagelijks leven. In 2017 keerde het stel terug op televisie. Dat gebeurde in het SBS6-programma Steenrijk, straatarm.

Het stel ging vanaf 2018 in Paleis voor een prikkie mensen met een kleine portemonnee helpen. In totaal hielden de twee het vier seizoenen vol bij SBS6, tot RTL 4 op hun pad kwam. In december 2019 tekenden ze een contract voor drie jaar om diverse televisieprogramma's te maken.

Nog voordat aan de opnames van nieuwe programma's begonnen kon worden, barstte de bom. Volgens Frank was de roem zijn ex naar het hoofd gestegen. Rogier zou alleen bij hem zijn voor zijn geld. De twee liggen momenteel in scheiding, maar die is nog niet afgerond.