Sanne Wallis de Vries is in de overgang en dat gaat gepaard met minder geduld dan ze voorheen had. De vijftigjarige cabaretière vertelt aan Libelle dat ze regelmatig geïrriteerd raakt om relatief kleine dingen.

Wallis de Vries, die in haar boek Jubel schrijft over de eerste keer dat ze een opvlieger kreeg, wil de nieuwe fase in haar leven graag "met nieuwsgierigheid benaderen en er een niet al te groot ding van maken".

"Maar ik wil ook niet doen alsof ik er geen enkel probleem mee heb. Mijn lontje is best kort. Ik heb weinig geduld met de dingen en ik kan enorm geïrriteerd raken. Vooral als ik vertel hoe ik het wil hebben en als mensen daar lak aan hebben", aldus de cabaretière.

Wallis de Vries geeft toe dat dit gevoel altijd wel in haar heeft gezeten. "Ik durfde het er nooit zo goed uit te gooien. Dus het is een verademing dat ik het nu gewoon zeg." Dat is iets wat met de jaren is gekomen. "Hoe ouder ik word, hoe sneller ik denk: waarom doen we het niet zoals is afgesproken?"

De cabaretière is van mening dat vrouwen er sneller op worden afgerekend als ze duidelijk en op minder vriendelijke toon aangeven wat ze willen. "Als mannen bevelen geven, gaan mensen rennen. Als ik zeg: ik wil het zus of zo, dan zeggen ze: ho, ho." Toch zegt ze ook beter met zichzelf te kunnen leven als ze vriendelijk blijft. "Als ik uit mijn slof schiet, heb ik er ook zelf last van."