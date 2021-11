Jan Smit brengt sinds zijn burn-out en de coronapandemie die snel daarna volgde veel meer tijd door met zijn gezin. De zanger vindt het nu pijnlijk om te beseffen dat hij jarenlang zijn eigen idealen boven een stabiel gezin verkoos, vertelt hij in gesprek met 100%NL Magazine.

Smit zegt tot andere inzichten te zijn gekomen toen hij ineens veel meer tijd thuis doorbracht. "Ik was 250 dagen per jaar in Duitsland. Je mist zo ontzettend veel van het gezinsleven", vertelt hij.

De zanger en presentator legt uit dat hij veel weg van huis was vanwege het succes van de band Klubbb3 in Duitsland. De twee andere zangers van de band (Christoff de Bolle en Florian Silbereisen) hebben geen kinderen en leiden daardoor een ander leven volgens Smit. "Destijds wilde ik niet de spelbreker zijn, maar dat hou je maar zo lang vol."

Smit, die nu een intiemere band met zijn kinderen heeft, maakt tijd vrij om hun boterhammen te smeren en 's avonds films met ze te kijken of een spelletje te doen. "Dat kende ik niet, en het is eigenlijk best wel triest, om te moeten constateren dat je je kinderen opnieuw, of dan pas echt goed, leert kennen."

"Dat je altijd maar je eigen idealen verkiest boven stabiliteit en het zien opgroeien van je kinderen, dat heeft me natuurlijk veel pijn gedaan." Smit zegt dat hij nooit meer terug wil naar de situatie van voor zijn burn-out. "Als ze 's avonds tegen me aan komen liggen, denk ik: hoe heb ik het al die tijd zonder ze gedaan?"

"Je kan het nooit inhalen, maar ik ben wel dubbel en dwars aan het genieten", aldus Smit, die eerder dit jaar het Eurovisie Songfestival presenteerde.