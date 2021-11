Malala Yousafzai is dinsdag getrouwd met haar vriend Asser, schrijft de Nobelprijswinnares op Instagram.

"Vandaag was een bijzondere dag in mijn leven", aldus de 24-jarige Yousafzai. "Asser en ik hebben elkaar eeuwige trouw beloofd."

De twee hielden een kleine Nikah-ceremonie - een traditionele islamitische huwelijksceremonie - met hun families in het Engelse Birmingham. "Stuur ons alsjeblieft jullie gebeden. We hebben heel veel zin om samen verder te gaan in ons leven."

Yousafzai vertelde in juli in een interview in de Britse Vogue nog dat ze niet snapte waarom mensen graag wilden trouwen. "Als je iemand in je leven wil, hoef je daar toch niet per se papieren voor te ondertekenen?"

Tot haar tweede jaar op de universiteit dacht ze naar eigen zeggen dat ze nooit zou trouwen en nooit kinderen zou krijgen. "Ik zag voor me dat ik alleen zou gaan werken, dat ik gelukkig zou zijn en voor altijd bij mijn familie zou gaan wonen, maar ik realiseerde me niet dat mensen veranderen. Je verandert en je groeit als persoon."

Yousafzai werd in oktober 2012 in een Pakistaanse schoolbus in haar hoofd geschoten door de Taliban. Ze was een doelwit omdat ze streed voor onderwijs voor meisjes. Daarna kreeg de jonge activiste wereldwijd bekendheid door haar strijd voor onderwijs voor alle kinderen. In 2014 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede.