Paul Rudd is woensdag door People verkozen tot meest sexy man van 2021. De Amerikaanse acteur is daarmee de opvolger van Michael B. Jordan.

De 52-jarige Rudd, onder meer bekend van zijn rol als Ant-Man in de gelijknamige filmreeks en als Mike Hannigan in Friends, kan het zelf maar moeilijk geloven. "Dit is geen valse bescheidenheid. Er zijn zo veel mensen die deze titel meer verdienen dan ik."

De acteur zegt dat hij zoveel mogelijk wil gaan profiteren van zijn titel. "Ik hoop dat ik nu eindelijk uitgenodigd ga worden voor al die sexy diners met George Clooney, Brad Pitt en Michael B. Jordan."

People kiest sinds 1985 jaarlijks de meest sexy man. De eerste keer ging die titel naar Mel Gibson. John Legend, Idris Elba en Blake Shelton werden ook al eens verkozen tot meest sexy man. Acteurs Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney en Richard Gere werden allemaal vier keer verkozen.