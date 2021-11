De politie van Rotterdam heeft nog geen aanhoudingen verricht in de zaak rond de overval op Lil Kleine donderdagavond bij het Wereldmuseum in Rotterdam. Het onderzoek is nog steeds gaande, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, verliet donderdag rond 23.30 uur de albumreleaseparty van dj en producer Jack $hirak in het Wereldmuseum. Hij werd opgewacht door drie of vier personen. De artiest zou met een pistool zijn geslagen en onder schot zijn gehouden.

Volgens de woordvoerder waren de overvallers buitenstaanders die niet bij het evenement betrokken waren.

De politie kan nog niet zeggen of de overvallers ervandoor zijn gegaan met het horloge. De artiest is na de overval met een bebloed gezicht gezien. Na het incident werden de mensen in de zaal gewaarschuwd en mochten ze de locatie niet verlaten.

De politie liet aan NU.nl weten dat het om een gewelddadige en gewapende poging tot overval ging, maar kan vanwege het protocol niet bevestigen of Lil Kleine het doelwit was.

Nathan Moszkowicz, de manager van de artiest, liet vrijdag weten geschrokken te zijn door wat er in Rotterdam is gebeurd. "Er wordt op dit moment onderzoek gedaan en wij wachten het resultaat daarvan af. Los van wat kleerscheuren maakt Jorik het goed", zei hij in een verklaring.