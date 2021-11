Soundos El Ahmadi kreeg op jonge leeftijd een zwaar ongeluk met een waterscooter, waarna ze besefte dat ze haar leven wilde invullen op haar eigen manier.

"Ik ben bijvoorbeeld veel sneller gestopt met m'n studie om comedy te gaan proberen", zegt de 39-jarige co­mé­dien­ne in &C. "Voor dat inzicht ben ik dankbaar."

Het ongeluk gebeurde ruim twintig jaar geleden, toen El Ahmadi een waterscooter cadeau had gekregen van haar moeder. "Er kwam iemand tegen mijn linkerbeen met zijn waterscooter. Als hij een paar centimeter richting mijn ruggengraat was gegaan, was ik zwaar gehandicapt geweest. Ik heb heel veel geluk gehad."

El Ahmadi hield naar eigen zeggen de nodige trauma's over aan het ongeluk. "Ik durfde niet meer in auto's te zitten, en in boten al helemaal niet. Daar ben ik voor in therapie geweest. Het is nu alweer 21 jaar geleden, maar ik heb er heel veel van geleerd."