Faith Evans en Stevie J hebben besloten een punt te zetten achter hun huwelijk. De muziekproducer vroeg de scheiding aan, meldt Entertainment Tonight op basis van documenten van de rechtbank in Los Angeles.

De zangeres, bekend van hits als I'll Be Missing You (met Diddy) en Mesmerized, en Stevie J trouwden in 2018 in een hotel in Las Vegas. De twee brachten toen ook een gezamenlijk nummer uit, A Minute.

In 2020 leek het al te rommelen in het huwelijk van de twee. Evans werd toen thuis gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Steven Jordan, zoals Stevie J voluit heet, belde toen zelf de politie. Evans kon ondanks de verwondingen aan het gezicht van haar man echter niet worden vervolgd, omdat hij uiteindelijk weigerde te getuigen.

Evans en Jordan hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving over hun scheiding.

Voor de 48-jarige Evans was het haar derde huwelijk. Eerder was ze getrouwd met hiphoplegende Notorious B.I.G. tot zijn dood in 1997 en van 1998 tot 2011 met zakenman Todd Russaw.