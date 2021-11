Joshua Nolet wordt vader. De zanger van Chef'Special laat op Instagram weten dat zijn vriendin Caroline zwanger is.

"We zijn zo blij, omdat we een baby krijgen. Een meisje. En ja, ze is nu al een wonder. Op zoveel verschillende manieren", schrijft Nolet bij een foto van hem en zijn partner. Ook post de artiest een echo van het kind.

Nolet wordt voor het eerst vader. De 33-jarige zanger was al bonusvader van Sam, het kind dat zijn partner tijdens een eerdere relatie kreeg.

"Sam wordt nu een grote broer. Ik houd van ons en kan niet wachten tot ze er is."