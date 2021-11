Marco Borsato heeft geleerd van de afgelopen jaren, zei hij dinsdag in het Vlaamse televisieprogramma Het Huis. De zanger wil zijn gezin of de liefde nooit meer opofferen voor zijn carrière.

De 54-jarige Borsato vertelde dat hij altijd goed met de druk van de roem en zijn werk heeft kunnen omgaan, maar dat de breuk met zijn vrouw Leontine begin 2020 de druppel was. "Ik was overwerkt, al heel lang. Het water stond niet tot aan mijn lippen maar echt tot mijn neus."

"In 2020 ben ik het huis uit gegaan omdat ik niet meer kon. Dat alleen al, voor een Italiaan om dat te doen, om weg te gaan bij alles wat je lief is, is zo'n beetje het allermoeilijkste dat ik ooit gedaan heb", aldus Borsato, die kampte met een burn-out. Daarnaast werd de zanger beticht van het hebben van meerdere affaires, maar daar wordt met geen woord over gesproken in het programma.

De zanger trok bij zijn moeder in en zag nauwelijks mensen. Alleen goede vrienden, die hij durfde te vertellen over zijn donkere gedachtes. "Voor iemand die verliefd is op het leven, is dat... Ik kon niks doen."

"Er zijn momenten geweest dat ik dacht: ik stop met mijn vak. Momenten waarop ik dacht: ik vind mijn energie nooit meer. Ik was de kracht, de joie de vivre, kwijt. Ik hield niet meer van de man die ik zag in de spiegel."