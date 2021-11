Lady Gaga droeg tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden naar eigen zeggen een kogelwerende jurk. Dat zegt ze in een video van Vogue.

"Dit is een van mijn persoonlijke favorieten", aldus de zangeres die voor het Amerikaanse modeblad haar eerder gedragen outfits van commentaar voorziet. "Ik droeg dit ontwerp van Schiaparelli tijdens de inauguratie en niemand weet dit, maar het is kogelwerend."

Wat de blauw-rode jurk precies kogelwerend maakte, zegt ze er niet bij. Mogelijk is de stof waarvan de jurk is gemaakt kogelwerend, maar het kan ook zijn dat ze een kogelwerend vest onder het kledingstuk droeg.

Schiaparelli is een Italiaans modehuis en gezien de Italiaanse achtergrond van de zangeres vond ze het een mooi eerbetoon aan haar familie. De gouden broche in de vorm van een duif had ook een speciale betekenis: de vogel had een olijventak in zijn snavel, wat staat voor vrede. "Zodra ik 'm zag, wist ik dat dit was wat ik wilde dragen op dat bijzondere moment."