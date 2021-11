Het personeel van Salma Hayek heeft gedreigd op te stappen als de actrice niets zou doen tegen het probleem in haar huis in Londen: het zou daar spoken. Dat vertelde Hayek in The Ellen DeGeneres Show.

Zo zou een bodyguard kenbaar hebben gemaakt te willen vertrekken, omdat hij zich niet veilig voelde in de woning.

"Ik heb het zelf niet gezien, maar een van de beveiligers zei dat hij wilde opstappen omdat hij de piano uit zichzelf had zien spelen. Lichten zouden vanzelf aan- en uitgaan en de deuren en ramen zomaar open en dicht. Ik heb dat zelf trouwens wel gezien", aldus de actrice.

De veertienjarige dochter van Hayek zou het vaakst rare dingen hebben gezien. Ondanks dat Hayeks echtgenoot François-Henri Pinault niet in de spookverhalen geloofde, heeft de actrice toch iemand ingehuurd om eens een kijkje te nemen.

"Hij zei dat er een oude vrouw en een kind in mijn huis waren, in totaal zouden er iets van twintig geesten hebben gezeten", zei Hayek, die eraan toevoegde dat de expert zo goed als alle geesten uit het huis heeft weten te verjagen.