De man die acteur Miles Teller eerder dit jaar een klap zou hebben verkocht in het toilet van een restaurant, is hiervoor officieel aangeklaagd. Hij wordt verdacht van mishandeling, blijkt uit rechtbankpapieren in handen van TMZ.

Teller, bekend van films als Whiplash, Divergent en The Spectacular Now, was in mei van dit jaar op vakantie in Hawaï. De acteur was met zijn vrouw Keleigh Sperry uit eten toen hij door twee mannen zou zijn aangevallen.

Een van hen, Russell Nielsen, zal nu wegens het incident voor de rechter moeten verschijnen. De aanklager stelt dat Nielsen met opzet lichamelijk letsel aanbracht bij Teller.

TMZ schreef niet lang nadat Teller met verwondingen in zijn gezicht werd gezien, dat de aanval te maken zou hebben gehad met een achterstallige betaling. De echtgenote van Nielsen zou namelijk hebben meegewerkt aan de trouwerij van Teller en diens vrouw, maar ze zou niet genoeg betaald hebben gekregen.

De acteur en zijn vrouw ontkenden dit verhaal echter en Teller benadrukte de mannen die hem aanvielen nooit eerder te hebben gezien.