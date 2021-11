Jack Spijkerman is besmet met het coronavirus. Dat liep de radio- en televisiemaker, die lijdt aan de longziekte COPD, afgelopen woensdag op tijdens de Champions League-wedstrijd van Ajax bij Borussia Dortmund.

Dat maakte Spijkerman maandag bekend in de Veronica Inside Ochtendshow. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in totaal zijn besmet tijdens de wedstrijd.

Momenteel verblijft de 73-jarige Spijkerman, die zich wel heeft laten vaccineren, ziek thuis en doet hij het "rustig aan". Mensen met de longaandoening COPD lopen een verhoogd risico bij een coronabesmetting.

"Er hebben er een paar corona opgelopen", zegt Spijkerman over de toeschouwers bij de wedstrijd. Hij heeft hoofdpijn en is "snotverkouden".