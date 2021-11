Als er een nieuwe film of serie over het leven van prinses Diana verschijnt, is er vaak één ding zeker: er komt kritiek op. De film Spencer, die donderdag in de bioscoop verschijnt, is daarop geen uitzondering. Ook daar zou inhoudelijk het een en ander niet aan kloppen. NU.nl zet een paar van zulke 'onwaarheden' op een rij.

Spencer (2021): Geen kerstweekend in familiehuis

Diana bracht als lid van het Britse koningshuis regelmatig vrije tijd door in Sandringham House, het landhuis van de familie dat ook decor was in het recentste seizoen van The Crown.

In 1991 zou Diana daar Kerst hebben gevierd en bovendien hebben besloten om definitief van prins Charles te scheiden, nadat hun huwelijk al jaren had gewankeld. Dit weekend staat centraal in Spencer, waarmee de film met Kristen Stewart dus slechts een korte periode uit Diana's leven belicht.

Maar volgens meerdere royaltydeskundigen kloppen de tijd en plaats helemaal niet. Zo zou Diana het desbetreffende kerstweekend in 1991 niet eens in Sandringham hebben doorgebracht.

"De film speelt zich af in 1991, en volgens mij is Diana daar na 1990 niet meer geweest", stelt royaltydeskundige Robert Jobson. Hij zegt daarnaast dat het niet te achterhalen is wanneer Diana precies besloot te willen scheiden. Uiteindelijk gingen Charles en Diana in 1996 officieel uit elkaar, hoewel ze hun scheiding al in 1992 aankondigden.

Overigens opent Spencer met een disclaimer: voor de film begint, wordt de tekst "een fabel gebaseerd op een echte tragedie" in beeld gebracht.

Diana (2013): Onherkenbare lichaamstaal

De film Diana uit 2013, met Naomi Watts in de rol van de prinses, draait om de relatie tussen Diana en hartchirurg Hasnat Khan. De twee zouden van 1995 tot 1997 samen zijn geweest, toen Diana al enkele jaren gescheiden van Charles leefde.

De naam van Dodi Al Fayed als 'vriend van' is veel bekender: hij is degene die met Diana in de auto zat die in 1997 verongelukte. Toch zou het Khan zijn geweest die echt het hart van Diana had gestolen en met wie zij wilde trouwen. Hun relatie werd beëindigd omdat de chirurg alle media-aandacht niet aankon.

Khan zelf reageerde verbolgen op de komst van de film over zijn overleden geliefde. Hij weigerde Diana zelf te kijken, maar kreeg wel stills uit de film onder ogen waarin hij hun "lichaamstaal totaal niet herkende".

"In onze relatie waren we compleet gelijkwaardig aan elkaar, en uit die foto's blijkt dat niet", zegt hij onder meer over de scène waarin ze elkaar voor het eerst ontmoeten in een ziekenhuis. "De makers hebben een bepaald beeld van hoe onze relatie was, en dat beeld klopt niet." Volgens Khan hebben de makers hem niet benaderd bij het maken van de film, hoewel het productieteam beweert van wel.

Het verhaal van de film is een bewerking van het boek Diana: Her Last Love uit 2001. "Het verhaal is gebaseerd op de verhalen van verschillende mensen die dicht bij Diana stonden", legt regisseur Oliver Hirschbiegel uit. "De film is geen documentaire, maar een interpretatie van de gebeurtenissen. Een liefdesverhaal heeft nu eenmaal dramatische scènes nodig."

Naveen Andrews en Naomi Watts in Diana. Naveen Andrews en Naomi Watts in Diana. Foto: BrunoPress

The Crown (2020): Zwart-witte weergave relatie Charles en Diana

Tussen de twee Diana-films in werden de beginjaren van de prinses in het Britse koninklijk huis getoond in het vierde seizoen van The Crown. Hoewel fans heel enthousiast zijn, hebben royaltykenners ook hier flink wat kritiek op. Zo zou de prinses te veel als slachtoffer zijn neergezet en prins Charles als de vreemdgaande slechterik, terwijl experts menen dat hun relatie helemaal niet zo zwart-wit was.

Ook andere feitelijke onjuistheden werden opgemerkt. In een van de scènes wordt Diana woest dat ze haar zoon William niet mag meenemen naar een werkbezoek in Australië. In werkelijkheid zouden Charles en Diana hun zoon juist niet hebben willen meenemen en deden ze dit alleen omdat de Australische premier zei dat de destijds vierjarige William ook welkom was.

Voor het vijfde seizoen kan de productie van The Crown in elk geval niet rekenen op Jemima Khan, een vriendin van prinses Diana (en ooit getrouwd met een verre neef van Hasnat Kahn). Khan werkt als scenarioschrijver en werd voor de komende reeks gevraagd te helpen bij het script van de serie. Ze kon zich echter niet vinden in het plan dat de productie voor Diana's verhaal heeft en eiste dat haar bijdrage en naamsvermelding uit de serie werden verwijderd.